Fenerbahçe ön elemede 11 kez turladı

Fenerbahçe, bugüne dek çıktığı 15 elemede, 11 kez turu geçmeyi başarırken, sadece 4 kez elendi.



Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için oynadığı 9 eleme turunun 6'sında turu geçerken, 3'ünde tur atlayamadı.



Sarı-Lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi için mücadele verdiği 6 eleme turunda ise sadece bir kez kupa dışında kaldı.



Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında 2002-2003 sezonunda Hollanda'nın Feyenoord, 2006-2007 sezonunda da Ukrayna'nın Dinamo Kiev, 2010-2011 sezonunda da İsviçre'nin Young Boys takımları karşısında turu geçemeyen Fenerbahçe, UEFA cephesinde ise 2010-2011 sezonunda Yunanistan'ın PAOK takımı karşısında play-off'ta elenmişti.



Aykut Kocaman ile 2 kez eleme turu geçemedi



Fenerbahçe Futbol Takımı, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Avrupa kupalarında çıktığı 2 eleme turu mücadelesinde de tur atlayamadı.



Geçen sezon kupalardan men edildiği için Avrupa arenasında boy gösteremeyen Sarı-Lacivertli ekip, Kocaman'ın ilk yılında 2010-2011 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ve UEFA Avrupa Ligi'nde de PAOK ile yaptığı eleme turu mücadelelerinde rakiplerine elenerek, Avrupa'ya erken veda etmişti.



Fenerbahçe, Young Boys karşısında 2-2'lik beraberlik ve 1-0'lık yenilgi, PAOK karşısında da 1-0'lık yenilgi ve 1-1'lik beraberlikle kupalardan elenmişti.



Vaslui karşısında ilk maçta İstanbul'da 1-1 berabere kalarak tur şansını Romanya'ya bırakan Sarı-Lacivertliler, Aykut Kocaman yönetiminde Avrupa kupalarında henüz galibiyet alamadı.



Eleme turu mücadeleleri



Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında yaptığı eleme turu maçları ve aldığı sonuçlar şöyle:



Sezon Rakip Sonuçlar



UEFA Kupası



1994-1995 Turan 5-0 2-0(D)



1995-1996 Partizan Tiran 2-0 4-0(D)



1998-1999 Göteborg 1-2(D) 1-0



UEFA Avrupa Ligi



2009-2010 Honved 5-1 1-1(D)



2009-2010 Sion 2-0(D) 2-2



2010-2011 PAOK 0-1(D) 1-1 (Turu geçemedi)



UEFA Şampiyonlar Ligi



1996-1997 M. Tel Aviv 1-0(D) 1-1



2001-2002 G. Rangers 0-0(D) 2-1



2002-2003 Feyenoord 0-1(D) 0-2 (Turu geçemedi)



2006-2007 B36 Torshavn 4-0 5-0(D)



2006-2007 Dinamo Kiev 1-3(D) 2-2 (Turu geçemedi)



2007-2008 Anderlecht 1-0 2-0(D)



2008-2009 MTK Budapeşte 2-0 5-0(D)



2008-2009 Partizan 2-2(D) 2-1



2010-2011 Young Boys 2-2(D) 0-1 (Turu geçemedi)



2012-2013 Vasliu 1-1 -



(Not: Tablodaki sonuçlarda ilk takım Fenerbahçe olarak düzenlenmiştir.)