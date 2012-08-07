Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Fenerbahçe ön elemede 11 kez turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Romanya'nın Vaslui takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupaları elemelerinde başarılı sonuçlar aldı.

07 Ağustos 2012 Salı 11:40
Fenerbahçe ön elemede 11 kez turladı

Fenerbahçe, bugüne dek çıktığı 15 elemede, 11 kez turu geçmeyi başarırken, sadece 4 kez elendi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için oynadığı 9 eleme turunun 6'sında turu geçerken, 3'ünde tur atlayamadı.

Sarı-Lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi için mücadele verdiği 6 eleme turunda ise sadece bir kez kupa dışında kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında 2002-2003 sezonunda Hollanda'nın Feyenoord, 2006-2007 sezonunda da Ukrayna'nın Dinamo Kiev, 2010-2011 sezonunda da İsviçre'nin Young Boys takımları karşısında turu geçemeyen Fenerbahçe, UEFA cephesinde ise 2010-2011 sezonunda Yunanistan'ın PAOK takımı karşısında play-off'ta elenmişti.

Aykut Kocaman ile 2 kez eleme turu geçemedi

Fenerbahçe Futbol Takımı, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Avrupa kupalarında çıktığı 2 eleme turu mücadelesinde de tur atlayamadı.

Geçen sezon kupalardan men edildiği için Avrupa arenasında boy gösteremeyen Sarı-Lacivertli ekip, Kocaman'ın ilk yılında 2010-2011 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ve UEFA Avrupa Ligi'nde de PAOK ile yaptığı eleme turu mücadelelerinde rakiplerine elenerek, Avrupa'ya erken veda etmişti.

Fenerbahçe, Young Boys karşısında 2-2'lik beraberlik ve 1-0'lık yenilgi, PAOK karşısında da 1-0'lık yenilgi ve 1-1'lik beraberlikle kupalardan elenmişti.

Vaslui karşısında ilk maçta İstanbul'da 1-1 berabere kalarak tur şansını Romanya'ya bırakan Sarı-Lacivertliler, Aykut Kocaman yönetiminde Avrupa kupalarında henüz galibiyet alamadı.

Eleme turu mücadeleleri

Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında yaptığı eleme turu maçları ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon            Rakip              Sonuçlar

UEFA Kupası

1994-1995        Turan            5-0    2-0(D)

1995-1996        Partizan Tiran   2-0    4-0(D)

1998-1999        Göteborg         1-2(D) 1-0

UEFA Avrupa Ligi

2009-2010        Honved           5-1    1-1(D)

2009-2010        Sion             2-0(D) 2-2

2010-2011        PAOK             0-1(D) 1-1 (Turu geçemedi)

UEFA Şampiyonlar Ligi

1996-1997        M. Tel Aviv      1-0(D) 1-1

2001-2002        G. Rangers       0-0(D) 2-1

2002-2003        Feyenoord        0-1(D) 0-2 (Turu geçemedi)

2006-2007        B36 Torshavn     4-0    5-0(D)

2006-2007        Dinamo Kiev      1-3(D) 2-2 (Turu geçemedi)

2007-2008        Anderlecht       1-0    2-0(D)

2008-2009        MTK Budapeşte    2-0    5-0(D)

2008-2009        Partizan         2-2(D) 2-1

2010-2011        Young Boys       2-2(D) 0-1 (Turu geçemedi)

2012-2013        Vasliu           1-1     -

(Not: Tablodaki sonuçlarda ilk takım Fenerbahçe olarak düzenlenmiştir.)

 

 

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim