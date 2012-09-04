Fenerbahçe’nin yeni transferi İngiliz basınında

Chelsea'nin yıldız futbolcusu Michael Essien'in 1 yıllığına Real Madrid'e kiralanmasının ardından yine bir orta saha oyuncusu Raul Meireles'in de Fenerbahçe'ye transferi nedeniyle İngiliz kulübünün orta sahada sıkıntı yaşayabileceği vurgulandı.

İngiltere'nin Bbc televizyonu, Chelsea Menajeri Roberto Di Matteo'nun ihtiyaçları arasında Portekizli futbolcunun olmadığını ve bu nedenle kendisini gözden çıkardığını belirtirken, Daily Star gazetesinin ise, "Chelsea'nin uyumsuzu Fenerbahçe'ye transfer oldu" ifadesini kullanması dikkat çekti. The Telegraph da Meireles'in, bu sezon Chelsea'den bonservis bedeliyle ayrılan ilk ve tek futbolcu olduğunu belirtti. Sky Sports da, Meireles'in Liverpool'dan eski takım arkadaşı Dirk Kuyt ile Fenerbahçe'de yeniden buluştuğunu ifade etti.





İngiliz taraftarlar üzgün





Chelsea taraftarı da, Meireles'in Fenerbahçe'ye transfer olması nedeniyle kulüplerine tepki gösterdi. Taraftarlar, Chelsea kulübünün resmi internet sitesinde yaptığı yorumlarda kullandıkları ifadelerin bazıları şöyle:





Neden Obi Mikel değil de Meireles?





Meireles'in gidişi nedeniyle sinirliyim.





Çok kaliteli bir orta saha oyuncusunu kaybettik.





Seni çok özleyeceğiz, hiçbir zaman unutmayacağız.





Meireles'i satmak büyük hata!





Bu kadar güçlü ve iyi bir futbolcuyu göndermek tamamen aptallık.





Beklenmedik ve sinir bozucu bir transfer





Lütfen şaka olduğunu söyleyin. Meireles'in yerini dolduracak bir futbolcumuz yok.





Chelsea Kulübü'nden teşekkür





İngiltere Premier Lig kulüplerinden Chelsea, Portekizli futbolcusu Raul Meireles'in Fenerbahçe'ye transferini resmi internet sitesinden de duyurdu.





Chelsea'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanarak tarihi başarıya ulaştığı yılda takımın bir parçası olduğu için Meireles'e teşekkür eden İngiliz kulübü, Portekizli oyuncuya Fenerbahçe'de başarılar diledi. Meireles'in Fenerbahçe'de, Chelsea'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch ile takım arkadaşı olacağını da vurgulayan Londra ekibi, sarı lacivertli takımda İngiltere Premier Lig'de bir dönem forma giyen Dirk Kuyt ve Yobo'nun da oynadığını belirtti.