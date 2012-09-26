Fenerbahçe’nin yeni antrenörü konuştu

Fenerbahçe Grundig Erkek Voleybol Takımı'nın yeni antrenörü Daniele Bagnoli, 3 sezondur üst üste lig şampiyonu olan sarı-lacivertli takımın Türkiye'de başarısını devam ettirmek istediğini belirterek, ''Türkiye Ligi'nde yine başrolde olacağız'' dedi.





Hazırlık maçlarında aldıkları yararlı geri dönüşlerle eksiklerine göre çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Bagnoli, ''İlk hedefimiz Galatasaray ile ekim ayında yapacağımız Süper Kupa maçını kazanmak. Bu maç bizim için çok önemli. Ondan sonra adım adım ilerleyeceğiz'' diye konuştu.





''Şampiyonlar Ligi'nde oynamak zor''





Daniele Bagnoli, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde başarının kolay olmadığını kaydetti.





Avrupa'da zor bir grupta yer aldıklarına dikkati çeken Bagnoli, ''Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynamak zor. Ayrıca grubumuz ligdeki en zor grup. Kendimizi geliştirmek ve ulaşabileceğimiz en iyi yere varmak istiyoruz. Takımımızı günden güne daha iyiye götürmek için çalışacağız'' ifadelerini kullandı.





''Türk voleybolu oldukça geride''





Türkiye'nin erkek voleybolunda dünya sıralamasında çok geride olduğunu anlatan Bagnoli, ancak gelişime açık olduğunu anlattı.





Türkiye'nin erkek voleybolunda dünya sıralamasında 48. sırada olduğunu vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, ''Bu oldukça geride bir pozisyon. Türk voleybolu olarak zor ve uzun bir yolumuz var. Ancak gelişebileceğine inanıyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.



