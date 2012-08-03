Fenerbahçe’nin Romanya’da işi zor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında kendi sahasında Vaslui ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin 8 Ağustos Çarşamba günü Romanya'da yapılacak rövanş maçında işi kolay değil.





Romanya'da 10 yıl önce kurulan ve son 5 sezondur Avrupa kupalarında mücadele eden Vaslui, evinde oynadığı 11 Avrupa maçında da yenilgi yüzü görmedi.





Rumen temsilcisi, 11 maçta 6 galibiyet alırken, 5 maçtan da beraberlikle ayrıldı.





Tur atlamasına 0-0 beraberlik bile yetiyor





İlk maçta deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Vaslui, kendi sahasında 0-0 berabere kalsa bile tur atlayacak. Karşılaşma 1-1 berabere biterse uzayacak, 2-2 ve üzeri gollü beraberliklerde ise Fenerbahçe turu geçecek.





Vaslui, daha önce Avrupa kupalarında aldığı 5 beraberliğin 3'ünü 0-0'lık sonuçla elde etti. Bir kez 1-1 berabere kalan Rumen temsilcisi, bir kez de 2-2'lik sonuçla sahadan ayrıldı.





Tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu oynayan Vaslui, katıldığı ilk Şampiyonlar Ligi elemesinde geçen sezon 3. ön eleme turunda Hollanda'nın Twente takımına deplasmanda 2-0 yenilirken, kendi sahasında 0-0 berabere kalınca turu geçememişti.





Maçlar ve sonuçları





Vaslui'nin Avrupa kupalarında kendi sahasında yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:





2008-2009:





Vaslui-Neftçi Bakü........: 2-0 (Inter Toto Kupası)





Vaslui-Liepajas Metalurgs.: 3-1 (UEFA Kupası 2. ön eleme)





Vaslui-Slavia Prag........: 1-1 (UEFA Kupası 1. tur)





2009-2010:





Vaslui-Omonia.............: 2-0 (UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme)





Vaslui-AEK................: 2-1 (UEFA Avrupa Ligi play-off)





2010-2011:





Vaslui-Lille..............: 0-0 (UEFA Avrupa Ligi play-off)





2011-2012:





Vaslui-Twente.............: 0-0 (UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme)





Vaslui-Sparta Prag........: 2-0 (UEFA Avrupa Ligi play-off)





Vaslui-Zürih..............: 2-2 (UEFA Avrupa Ligi D Grubu)





Vaslui-Sporting...........: 1-0 (UEFA Avrupa Ligi D Grubu)





Vaslui-Lazio..............: 0-0 (UEFA Avrupa Ligi D Grubu)





Fenerbahçe'nin deplasman karnesi iyi değil





Vaslui karşısında kendi sahasındaki ilk maçta avantajlı bir skor elde edemeyen Fenerbahçe'nin ise Avrupa kupalarında deplasman maçlarındaki karnesi iyi değil.





Avrupa arenasında bugüne dek 85 deplasman maçına çıkan sarı-lacivertliler, 17 galibiyet, 15 beraberlik, 53 yenilgi aldı.