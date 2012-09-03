Fenerbahçe’nin deplasman kabusu sürüyor

Geçen sezon deplasmanda 31 puan yitiren Sarı-Lacivertliler, bu sezon deplasmanda ilk iki maçta 4 puan kaybetti.





Ligde kendi sahasında başarılı bir performans sergileyen ve yaklaşık 2,5 yıldır yenilmeyen Fenerbahçe, geçen yıl deplasmanda oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.





Geçen sezon ilk kez uygulanan Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda ise dış sahadaki 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Sarı-Lacivertliler, toplam 20 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek, deplasmanda toplam 31 puan kaybetti.





Fenerbahçe, geçen sezon kendi sahasında yaptığı 20 maçta ise 16 galibiyet, 4 beraberlik alırken, sadece 8 puan yitirmişti.





Ligde bu sezon deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe, 1. haftada İzmir'de Sanica Boru Elazığspor ile 1-1, 3. haftada da Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak, 4 puan kaybetti.





2012 yılında 13 maçta 4 galibiyet





Fenerbahçe, 2012 yılında deplasmanda yaptığı 13 lig maçında 5 yenilgi, 4 beraberlik alırken, 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.





Fenerbahçe'nin 2012 yılında deplasmanda yaptığı lig maçlarının sonuçları şöyle:





Tarih Maç Skor





---------- -------- -----





04.01.2012 Orduspor-Fenerbahçe 1-1





16.01.2012 Manisaspor-Fenerbahçe 1-2





25.01.2012 İBB Spor-Fenerbahçe 3-2





02.02.2012 Samsunspor-Fenerbahçe 3-1





12.02.2012 K.Karabükspor-Fenerbahçe 2-1





25.02.2012 Eskişehirspor-Fenerbahçe 2-1





09.03.2012 Ankaragücü-Fenerbahçe 0-2





01.04.2012 Trabzonspor-Fenerbahçe 1-1





22.04.2012 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2 (Süper Final)





03.05.2012 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 (Süper Final)





06.05.2012 Trabzonspor-Fenerbahçe 1-3 (Süper Final)





18.08.2012 S.B.Elazığspor-Fenerbahçe 1-1





02.09.2012 Sivasspor-Fenerbahçe 0-0







