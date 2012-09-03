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Fenerbahçe’nin deplasman kabusu sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak 2 puan yitiren Fenerbahçe'nin deplasmandaki puan kayıpları bu sezon da devam ediyor.

03 Eylül 2012 Pazartesi 14:30
Fenerbahçe’nin deplasman kabusu sürüyor
Geçen sezon deplasmanda 31 puan yitiren Sarı-Lacivertliler, bu sezon deplasmanda ilk iki maçta 4 puan kaybetti.

Ligde kendi sahasında başarılı bir performans sergileyen ve yaklaşık 2,5 yıldır yenilmeyen Fenerbahçe, geçen yıl deplasmanda oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 

Geçen sezon ilk kez uygulanan Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda ise dış sahadaki 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Sarı-Lacivertliler, toplam 20 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek, deplasmanda toplam 31 puan kaybetti.

Fenerbahçe, geçen sezon kendi sahasında yaptığı 20 maçta ise 16 galibiyet, 4 beraberlik alırken, sadece 8 puan yitirmişti.

Ligde bu sezon deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe, 1. haftada İzmir'de Sanica Boru Elazığspor ile 1-1, 3. haftada da Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak, 4 puan kaybetti.  

2012 yılında 13 maçta 4 galibiyet

Fenerbahçe, 2012 yılında deplasmanda yaptığı 13 lig maçında 5 yenilgi, 4 beraberlik alırken, 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin 2012 yılında deplasmanda yaptığı lig maçlarının sonuçları şöyle:

Tarih            Maç                    Skor    

----------     --------                 ----- 

04.01.2012     Orduspor-Fenerbahçe       1-1

16.01.2012     Manisaspor-Fenerbahçe     1-2

25.01.2012     İBB Spor-Fenerbahçe       3-2

02.02.2012     Samsunspor-Fenerbahçe     3-1

12.02.2012     K.Karabükspor-Fenerbahçe  2-1

25.02.2012     Eskişehirspor-Fenerbahçe  2-1

09.03.2012     Ankaragücü-Fenerbahçe     0-2

01.04.2012     Trabzonspor-Fenerbahçe    1-1

22.04.2012     Galatasaray-Fenerbahçe    1-2 (Süper Final)

03.05.2012     Beşiktaş-Fenerbahçe       1-0 (Süper Final)

06.05.2012     Trabzonspor-Fenerbahçe    1-3 (Süper Final)

18.08.2012     S.B.Elazığspor-Fenerbahçe 1-1

02.09.2012     Sivasspor-Fenerbahçe      0-0


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