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Fenerbahçe’nin açıklamasına Galatasaray’dan cevap

Galatasaray Kulübü, başkan Ünal Aysal'ın bir televizyon programında yer alan açıklamalarının Fenerbahçe Kulübü tarafından geçen yıl bedelli sermaye artırımına gidildiği şeklinde yorumlanmasıyla ilgili olarak, açıklama yayımlad

26 Eylül 2012 Çarşamba 17:40
Fenerbahçe’nin açıklamasına Galatasaray’dan cevap

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, ''Bugün bir televizyon kanalında başkanımız Sayın Ünal Aysal tarafından yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin geçen yıl bedelli sermaye arttırımına gittiği şeklinde bir ifade yer aldığına dair bir iddia bulunmaktadır'' denilerek, şu ifadelere yer verildi:

''Söz konusu program kaydı tekrar izlendiğinde, Sayın Ünal Aysal'ın ifadelerinin Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından 27.12.2011 tarihinde yapılan, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait muhtelif tesislerin, yıllık 16 milyon 853 bin 735 lira olan kullanım bedelinin, 2012 yılı ocak-haziran dönemi ile müteakip 20 yıl için (2032 Haziran sonuna kadar) yıllık yüzde 11 ile iskonto edilerek, Fenerbahçe Futbol A.Ş. hesap dönemindeki banka kredi maliyetinin daha yüksek olması durumunda fark tutarın Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından, gelecek yıllarda ekspertiz tarafından tespit edilecek değerleme farklarının ise Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından ayrıca fatura edilmek üzere toplam 141 milyon 879 bin 506 liranın peşin olarak ödenmesine ilişkin KAP açıklamasını işaret ettiği ve hiçbir şekilde bedelli sermaye artışından bahsedilmediği açıkça görülmektedir.

Aynı KAP açıklamasında yer alan, 'Söz konusu ödeme için öncelikle Fenerbahçe Spor Kulübü'nden olan alacaklarımız mahsup edilecek olup, bakiye tutar için yaklaşık 47 milyon dolar kredi kullanılması planlanmaktadır' ifadesiyle, Sayın Ünal Aysal'ın da vurguladığı gibi devir bedelinin peşin ödenebileceği veya borç/alacaklarla mahsup konusu edilebileceği ortaya konmaktadır. Böylesine net beyanların çarptırılmasının, yanlış anlamadan kaynaklandığını ümit ediyoruz.''

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