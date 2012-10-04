Fenerbahçe NBA’e göre oynayacak!

Fenerbahçe Ülker'in yarın NBA takımlarından Boston Celtics ile oynayacağı özel karşılaşmayla ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Ülker Sports Arena'daki karşılaşmanın NBA kurallarına göre oynanacağı öğrenildi.

Bilet organizasyonunu da Amerikalılar'ın yaptığı öğrenildi. NBA ile Avrupa basketbolu arasında öne çıkan en önemli farklar şöyle:

Maç süresi 40 dakika değil 48 dakika olacak. 3 sayı çizgisi yarım metre uzatılacak. Potanın üzerinde topa müdahale edilemeyecek. Faul sınırlaması 5 değil, 6 olacak. Ayrıca molalar da, istendiği zaman kullanılabilecek.