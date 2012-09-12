Fenerbahçe - Marsilya maçının biletleri şatışta

Fenerbahçe ile Fransa'nın Olympique Marsilya takımları arasında, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda, 20 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu 1. hafta maçına ait biletlerin satışına başlandı.





Biletler 12 Eylül Çarşamba günü Sarı - Lacivertli takımın kongre üyelerine, 13-17 Eylül Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri kongre üyeleri ile Fenerbahçe Premium Kart, Fenerbahçe Taraftar Kart sahipleri ve faturalı Fenercell kullanıcıları için satışa sunulacak. Biletlerin genel satışına ise 18 Eylül Salı gününden itibaren başlanacak.





Kongre üyeleri 5, Platinium Taraftar Kart ve Premium Kart sahipleri 3, Gold Kart sahipleri 2, Fenercel faturalı hat kullanıcıları ve Classic Kart sahipleri ise 1'er adet bilet alabilecek. Faturalı Fenercell'liler, 13-17 Eylül tarihleri arasındaki öncelikli biletlerini, Fenercell yazıp 5060'a SMS göndererek biletix.com adresinden alabilecek.





Bilet fiyatları ise şöyle:









TÜRK TELEKOM VE MİGROS TRİBÜNÜ : 55.00 TL

FENERIUM ÜST NISSAN TRİBÜNÜ H-I BLOK : 110.00 TL

FENERIUM ÜST NISSAN TRİBÜNÜ C-D-F-G BLOK : 130.00 TL

FENERIUM ALT G BLOK : 165.00TL

FENERIUM ALT B-F BLOK : 215.00 TL

FENERIUM ALT C-E BLOK : 255.00 TL

FENERIIM ALT D BLOK : 265.00TL