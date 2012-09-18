Fenerbahçe-Marsilya karşılaşması medya programı

19 Eylül Çarşamba günü saat 16:00’da, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacak basın toplantısına Kocaman'ın yanısıra birde Sarı-Lacivertli futbolcu katılacak. Fenerbahçe aynı gün saat 17:30’da Can Bartu Tesisleri’nde maç öncesindeki son antrenmanını yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikası medyaya açık olacak.





Olimpik Marsilya’nın basın toplantısı da aynı gün saat 18:15’te, antrenmanı ise saat 19:00’da Şükrü Saracoğlu Stadı’nda gerçekleşecek. Konuk takımın antrenmanının ilk 15 dakikası da yine medyaya açık olacak.