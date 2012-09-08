Fenerbahçe kuvvet ve çabukluk çalıştı

Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 10.30’da antrenmana başlarken 1 saat 30 dakika çalıştı.





Antrenmanın ilk bölümünde salonda denge ve kuvvet çalışması yapan oyuncular, ardından sahada çeşitli parkurlardan oluşan çabukluk çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. A Milli Takımımız'ın Estonya ile oynayacağı 2014 Dünya Kupası grup maçı için milli takım kadrosunda bulunan Mert Günok, Bekir İrtegün, Egemen Korkmaz, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Gönül, Caner Erkin ile ülkelerinin milli takımlarında yer alan Miroslav Stoch, Dirk Kuyt, Joseph Yobo ve Raul Meireles antrenmanda yer almadı. Ayrıca A2 Milli takım kadrosunda bulunan Özgür Çek de idmana katılmadı.





Sakatlıkları süren oyuncularımız Volkan Demirel, Serdar Kesimal, Milos Krasic, Moussa Sow ve Recep Niyaz tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı tesislerde sürdürdü.





Fenerbahçe, Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarını, 1 günlük iznin ardından 10 Eylül Pazartesi günü Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. Günün ilk antrenmanı saat 10.00’da başlayacak ve basına kapalı yapılacak, günün ikinci antrenmanı ise saat 18.00’de, basına açık gerçekleştirilecek.