Fenerbahçe kupayla başlıyor

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 60-25 üstünlüğüyle sona erdi, ikinci yarıda Angniezska ve Kübra'nın sayılarıyla farkı açan Fenerbahçe, karşılaşmayı son çeyrekteki hızlı temposuyla 98-55 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.





Fenerbahçe'de Angniezska Bibrzycka 15 sayı ve 3 ribaunt, Kübra Siyahdemir ise 14 sayı ve 7 ribauntla oynadı. İstanbul Üniversitesi'nde ise Miray Şahin 16 sayı ile karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.





Turnuvada ikinciliği İstanbul Üniversitesi ve üçüncülüğü TED Ankara Kolejliler kazandı.





Salon: AİBÜ Spor Salonu





Hakemler: Yiğit Kiriş, Selim Demirel, Barış Tunç





Fenerbahçe: Agniezska 15, Cansu 10, Birsel 6, Esra 9, Esmeral 3, Kübra 14, Anastasiya 8, Emel 6, Yasemin 7, Olcay 3, Melis 9, Kristen 8





İstanbul Üniversitesi: Bahar 6, Miray 16, Didem 2, Betül 4, Nazlı 1, Anna 2, Kübra 4, Irina 7, Mehtap 6, Betül 7





1. periyot: 28-14

Devre: 60-25

3. periyot 83-38



