Fenerbahçe kupa maçına hazır

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Amed Sportif Faaliyetler'le yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı yenerek maç fazlasıyla liderliğe oturan ve dünü izinli geçiren sarı-lacivertliler, kupa maçına tek antrenmanla hazırlandı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanda sarı-lacivertli futbolcuların pas ve pres çalışması yaptığı belirtildi. Pas organizasyonlarının ardından antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerin Beşiktaş'la oynadığı maçta özel bandaj ve iğne tedavisiyle sahaya çıkan Mehmet Topal ve Gökhan Gönül ile sakatlığı devam eden Lazar Markovic'in takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı bildirildi.





- Diyarbakırlı çocuklar antrenmanda





Fenerbahçe Kulübünde bir grup kongre üyesinin gerçekleştirdiği organizasyon kapsamında Diyarbakır'ın Sur ilçesinden gelen 45 çocuk, antrenmanı izledi.

Yaşları 8 ila 10 arasında değişen çocuklar, tesisleri gezip antrenmanı seyrettikten sonra futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Fenerbahçe formasıyla antrenmanı takip eden çocuklar Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler maçını Ülker Stadı'nda izleyecek.