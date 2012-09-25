Fenerbahçe, Kasımpaşa mesaisinde

Fenerbahçe, cumartesi günü Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.





Ligin 5. hafta mücadelesinde dün Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Sarı-Lacivertli ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı çalıştı.





Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda Bordo-Mavili ekibe karşı ilk 11'de forma giyen futbolculara yenileme programı uygulandığı, diğer futbolcuların ise pas çalışmaları ve dayanıklılık koşusunun ardından çift kale maç yaptıkları bildirildi.





Hafif ağrıları bulunan Kuyt'ın tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı çalıştığı, Serdar Kesimal'in de tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürdüğü kaydedildi.





Sarı-Lacivertli takım, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek. Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular ise yarını dinlenerek geçirecek.