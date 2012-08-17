Fenerbahçe İzmir’de

Spor Toto Süper Lig'de 2012-2013 sezonunun ilk haftasında yarın Sanica Boru Elazığspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, İzmir'e geldi.
Fenerbahçe kafilesi, Adnan Menderes Havalimanı'nda taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı.
Taraftarlar, teknik direktör Aykut Kocaman ve takım kaptanı Alex'e çiçek verdi. Sarı-Lacivertli ekip, daha sonra konaklayacağı otele geçti.
Sanica Boru Elazığspor'un stadının bakımda olması nedeniyle İzmir Atatürk Stadı'na alınan maç, yarın saat 21.45'de başlayacak.
Fenerbahçe kafilesinde şu futbolcular yer aldı:
Mert Günok, Serkan Kırıntılı, Erten Ersu, Gökhan Gönül, Orhan Şam, Bekir İrtegün, Yobo, Egemen Korkmaz, Hasan Ali Kaldırım, Alex, Kuyt, Cristian, Mehmet Topal, Stoch, Mehmet Topuz, Selçuk Şahin, Caner Erkin, Krasic, Semih Şentürk, Sow, Bienvenu, Recep Niyaz.