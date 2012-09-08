Fenerbahçe, İtalya’ya gitti

Beko Basketbol Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Ülker, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçlar yapmak için İtalya'ya gitti.





Roma'da yarın Acea Virtius ve Siena'da 12 Eylül Çarşamba günü Montepaschi Siena ile iki hazırlık maçı yapacak sarı-lacivertliler, bu maçların ardından bir turnuvaya katılmak için Sardunya Adası'na geçecek.





Fenerbahçe Ülker, 14-15 Eylül'de düzenlenecek turnuvanın ardından İstanbul'a dönerek, 16 Eylül Pazar günü Mirsad Türkcan'ın jübile maçında Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek.