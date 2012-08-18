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Fener bayrama tatsız girdi!

Fenerbahçe, sezona beraberlikle başladı.. Sarı lacivertliler, İzmir’de geriye düştüğü Sanica Boru Elazığspor karşısında skora denge getirse de 10 kişi kalan rakibi karşısında galibiyet golünü bulamadı..

18 Ağustos 2012 Cumartesi 23:40
Fener bayrama tatsız girdi!
Elazığ Atatürk Stadı'nın bakımda olması nedeniyle İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Hafta içinde ilk açıklanan bilet fiyatlarında indirime gidilmesinin ardından sarı lacivertli futbolseverler açık tribünün tamamını doldurdu.

Sanayi kale arkası tribününü de boş bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar kapalı tribün ve Mersinli kale arkasında da takımlarını yalnız bırakmadı.

Az sayıdaki Elazığspor taraftarı da karşılaşmayı kapalı tribünden takip etti.

-Aziz Yıldırım tribünde-
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, müsabakayı Elazığspor Kulübü Başkanı Selçuk Cengiz Öztürk ile izledi.

Yıldırım, 1 sezon aradan sonra Fenerbahçe'nin 2012-2013 sezonundaki ilk lig maçını tribünden takip etti. Ligde en son 22 Mayıs 2011'de Sivasspor-Fenerbahçe maçını izleyen Yıldırım, stada geldiğinde Fenerbahçeli taraftarlardan yoğun destek gördü.

-Fenerbahçe'de 4 değişiklik-
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray ile oynadıkları Süper Kupa maçındaki ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Kocaman, sakatlığı bulunan kaleci Volkan Demirel'in yerine Mert'e, Hasan Ali Kaldırım, Cristian ve Mehmet Topuz'un yerine de Stoch, Sow ve Selçuk Şahin'e şans verdi.

-Kale genç Mert'in-
Geçen sezon 4 Türkiye Kupası ve 2 Süper Lig maçında forma giyen 23 yaşındaki Mert Günok, kariyerindeki 6. Süper Lig maçına çıktı.

Genç kaleci daha önce 2010-2011 sezonunda Manisaspor ve Trabzonspor, geçen yıl da Samsunspor ile Mersin İdmanyurdu maçlarında ilk 11'de mücadele etmişti.

Fenerbahçe, Mert Günok'un kalede tamamladığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

-İzmir'deki maçları-
Spor Toto Süper Lig'de İzmir'de oynadığı son 6 maçta yenilmeyen Fenerbahçe, bu maçlarda 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Çeşitli nedenlerle İzmir'de oynadığı müsabakalarda Gençlerbirliği'ni 2 kez Ankaragücü'nü 1 kez mağlup eden Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynadığı müsabakada ise rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Sarı lacivertliler son olarak Bucaspor ile 24 Nisan 2011'de oynadığı müsabakayı 3-1 geri düşmesine rağmen 5-3 kazanmıştı.

-Sanica Boru Elazığspor'da 9 değişiklik-
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Sanica Boru Elazığspor'da, teknik direktör Bülent Uygun ilk maçında 9 yeni oyuncusuna şans verdi.

Sanica Boru Elazığspor'da geçen sezonki oyunculardan Köksal Yedek ile Murat Kayalı kendilerine ilk 11'de şans buldu.

Bu arada, ev sahibi ekipte Bilica, eski takımına karşı mücadele etti.

- VE MAÇ...
-Sanica Boru Elazığspor: 1 - Fenerbahçe: 1
Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Tolga Özkalfa, Adil Sinem, Ekrem Kan

Sanica Boru Elazığspor: Ivesa, Adem, Bilica, Sedat, Kwasie, Bülent, Sezer, Murat (Dk. 77 Gökhan), Faubert (Dk. 73 Spahija), Köksal, Tum (Dk. 87 Feidouno)

Fenerbahçe: Mert, Orhan (Dk. 58 Mehmet Topuz), Bekir, Egemen, Caner, Kuyt, Selçuk (Dk. 75 Krasic), Mehmet Topal (Dk. 58 Cristian), Stoch, Alex, Sow

Goller: Dk. 50 Tum (Sanica Boru Elazığspor), Dk. 64 Kuyt (Fenerbahçe)

Kırmızı Kart: Dk. 65 Sedat (Sanica Boru Elazığspor)

Sarı Kartlar: Dk. 31 Sedat, Dk. 42 Bülent, Dk. 62 Sezer, Dk. 64 Murat, Dk. 86 Tum (Sanica Boru Elazığspor), Dk. 51 Bekir, Dk. 75 Caner, Dk. 82 Alex (Fenerbahçe)
 
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