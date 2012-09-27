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Fenerbahçe indirim istedi, Kasımpaşa kabul etmedi

Fenerbahçeli taraftarların bilet fiyatları nedeniyle Kasımpaşa`yı ağır biçimde eleştirmesi ve "Böyle olursa maça gitmeyeceğiz" şeklindeki protestosu üzerine Sarı-lacivertli yönetim de harekete geçti.

27 Eylül 2012 Perşembe 11:35
Fenerbahçe indirim istedi, Kasımpaşa kabul etmedi
Sarı-Lacivertli taraftarlar, cumartesi akşamı Recep Tayyip Erdoğan Stadı`nda oynanacak maç için misafir taraftar bilet fiyatını 80 TL olarak belirleyen Kasımpaşa`yı ağır biçimde eleştirdi.
 
Taraftar guruplarının ortak yaptığı açıklamada, ôDeplasmanıma Dokunmaö denilerek, son uygulamanın küçük hesapların tipik bir örneği olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı:
 
Kasımpaşa`nın kendi taraftarına sattığı bir sezonluk kart bedeli olan 150 TL yanında bu rakam soygun bedeli niteliğindedir. Bizler bu fiyat politikasına prim vermiyoruz. Bu bilet fiyatlarıyla maça gitmeyeceğiz. Kulübümüz yönetiminden ise bu konuda gerekli tepkiyi vermek ve taraftarına sahip çıkmak, kesin ve net beklentimizdir.ö

Fenerbahçe yönetimi bilet fiyatları için TFF'ye başvurdu

Bu konuda Fenerbahçe Yönetimi Kasımpaşa Kulübü ile görüşmeler yaparak çözüm aradı ama sonuç alınamadı. Duyuru ise kulübün resmi sitesinden şöyle yapıldı:
 
"Spor Toto Süper Lig'in 6.Haftasında Kasımpaşa A.Ş. ile deplasmanda oynayacağımız maçın bilet fiyatlarının 'normal' seviyeye indirilmesi adına ev sahibi ekip Kasımpaşa Spor Kulübü ile yaptığımız görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine konu tarafımızca Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) taşınmıştır.
 
Bu bilgiyi ve TFF ile yazışmamızı kamuoyuyla paylaşır; sporseverlerin tribünlerdeki yerlerini alması adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini dileriz."

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