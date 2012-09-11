Fenerbahçe’den UEFA açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, UEFA'nın karar verdiği 'Ödül Paraları'nı dondurma kararından sonra bir açıklama yayımladı.





Sarı-Lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;





"Bugün, UEFA resmi sitesinde, Avrupa Ligi’nde mücadele edecek bazı takımların, Finansal-Fair Play prensipleri doğrultusunda yapılan rutin denetlemelerin ardından bir değerlendirme yayınlanmıştır.





Değerlendirmede, aralarında Kulübümüzün de bulunduğu 23 takıma ait UEFA Ödül Paraları’nın bekletildiği ifadeleri yer almıştır.





Takımımızın eski oyuncularından biri ile ilgili alacak-borç müzakerelerinin sürmesi nedeniyle ortaya çıkan bu duruma dair bilgilendirme, alacağın ödendiğini tevsik eden belgenin UEFA’ya ulaştırılmasıyla yapılacaktır.





Fenerbahçe Futbol A.Ş."





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