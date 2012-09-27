Fenerbahçe’den TFF’ye ’bilet’ başvurusu

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile rakip sahada oynayacağı maçta, taraftarlarına ayrılan bilet fiyatları yüksek olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.





Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 Eylül Cumartesi günü oynanacak maçta Fenerbahçeli taraftarlar için ayrılan bilet fiyatlarının ''normal'' seviyeye indirilmesi adına Lacivert-Beyazlı kulüple yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığı vurgulanarak, bu gelişme üzerine konunun TFF'ye taşındığı bildirildi.





Fenerbahçe Kulübü ayrıca, sporseverlerin tribünlerdeki yerlerini alması adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.





Kasımpaşa Kulübü, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçta konuk Fenerbahçeli taraftarların yer alacağı tribünün bilet fiyatını 80 lira olarak belirlemişti.