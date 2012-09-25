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Fenerbahçe’den protesto açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, dün akşam oynanan Trabzonspor maçının ardından statta görevli güvenlik personelinin protestosunun kamuoyunda yanlış anlaşıldığını belirterek, konuyla kendilerinin bir ilgisi bulunmadığını açıkladı.

25 Eylül 2012 Salı 15:05
Fenerbahçe’den protesto açıklaması
Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, dün akşam Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan Trabzonspor maçının ardından taşeron güvenlik firması çalışanlarının yaptığı protestonun kamuoyuna yanlış yansıdığı kaydedilerek, ''Dün stadımızda oynanan maçın ardından, maçlarımızda güvenlik görevlisi olarak çalışan taşeron firma yetkilileri ile ilgili birtakım gelişmeler yaşanmıştır. Bahsi geçen bu olaylar, bugün gazetelere de yanlış yansımış, durumun kulübümüzden kaynaklandığı izlenimi oluşmuştur'' denildi.

Konuyla ilgili TT-VİP Özel Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi'nden kulübe bir yazı gönderildiği kaydedilerek, açıklamada bu yazıya da yer verildi.

TT-VİP Özel Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi'nden Fenerbahçe Kulübü'ne gönderilen yazıda şu ifadeler yer alıyor:

''Şirketimizin muhasebe departmanından kaynaklanan bazı sorunlar nedeniyle Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki maçlarda güvenlik görevlisi olarak çalışan personelimizin ödemelerinde 5 günlük bir aksaklık yaşanmıştır. Tamamen, sahibi olduğumuz, TT-VİP Özel Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi'nden kaynaklanan bu ödeme sorunu sonrası, üzülerek ifade etmek isteriz ki, 24 Eylül 2012 tarihinde Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası bazı çalışanlarımız siz değerli iş ortağımızı zan altında bırakacak bir protestoya imza atmışlardır. Konu ile ilgili haberlerde tamamen şirketimizden kaynaklanan bu sorunun, Fenerbahçe Spor Kulübü ile adreslendirildiğini üzülerek gördüğümüz için böyle bir açıklama yapmayı görev bilmekteyiz. Bu bağlamda, dün meydana gelen tatsızlık ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yanlış anlaşılma nedeniyle sizlerden özür dileriz.''
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