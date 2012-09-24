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Fenerbahçe’den farklı prova

Fenerbahçe, Samsun Basketbol Kulübü'nü hazırlık maçında 62-36 mağlup etti.

24 Eylül 2012 Pazartesi 02:00
Fenerbahçe’den farklı prova
Bolu Belediyesi Bayanlar Basketbol Turnuvası'nda Fenerbahçe, Samsun Basketbol Kulübü'nü 62-36 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 31-15 üstünlüğüyle sona erdi, ikinci yarıda Angniezska ve Kübra'nın sayılarıyla farkı açan Fenerbahçe, karşılaşmayı son çeyrekteki hızlı temposuyla 62-36 kazandı.

Fenerbahçe'de Angniezska Bibrzycka 18 sayı ve 7 ribauntla mücadele ederken, Kübra Siyahdemir 8 sayı ve 4 ribauntla oynadı.

Samsun Basketbol Kulübü'nde ise Anna Vajda 20 sayı ve 8 ribauntla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken, Andja Jelavic 8 sayı ve 8 ribaunt, Dilara Kaya 6 sayı ve 26 ribauntla mücadele etti. 
 
Fenerbahçe: 62 - Samsun Basketbol Kulübü: 36

Salon: AİBÜ Spor Salonu

Hakemler: Çetin Artan, Barış Tunç, Selim Demirer

Fenerbahçe: Agniezska 18, Cansu 2, Birsel 2, Esra 6, Esmeral 4, Kübra 8, Anastasiya 8, Yasemin 4, Hülya, Olcay 4, Melis 2, Kristen 4

Samsun Basketbol Kulübü: Aslı, Rana, Andja 8, Doğa, Dilara 6, Nesibe, Anna 20, Burcu 2, Cansu, Ece

1. periyot: 19-8 

Devre: 31-15 

3. periyot 54-28





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