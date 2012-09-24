Fenerbahçe’den farklı prova

Bolu Belediyesi Bayanlar Basketbol Turnuvası'nda Fenerbahçe, Samsun Basketbol Kulübü'nü 62-36 mağlup etti.





Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 31-15 üstünlüğüyle sona erdi, ikinci yarıda Angniezska ve Kübra'nın sayılarıyla farkı açan Fenerbahçe, karşılaşmayı son çeyrekteki hızlı temposuyla 62-36 kazandı.





Fenerbahçe'de Angniezska Bibrzycka 18 sayı ve 7 ribauntla mücadele ederken, Kübra Siyahdemir 8 sayı ve 4 ribauntla oynadı.





Samsun Basketbol Kulübü'nde ise Anna Vajda 20 sayı ve 8 ribauntla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken, Andja Jelavic 8 sayı ve 8 ribaunt, Dilara Kaya 6 sayı ve 26 ribauntla mücadele etti.

Fenerbahçe: 62 - Samsun Basketbol Kulübü: 36





Salon: AİBÜ Spor Salonu





Hakemler: Çetin Artan, Barış Tunç, Selim Demirer





Fenerbahçe: Agniezska 18, Cansu 2, Birsel 2, Esra 6, Esmeral 4, Kübra 8, Anastasiya 8, Yasemin 4, Hülya, Olcay 4, Melis 2, Kristen 4





Samsun Basketbol Kulübü: Aslı, Rana, Andja 8, Doğa, Dilara 6, Nesibe, Anna 20, Burcu 2, Cansu, Ece





1. periyot: 19-8





Devre: 31-15





3. periyot 54-28



















