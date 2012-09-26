Fenerbahçe’den Aysal’a yanıt

Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından KAP'a gönderilen yazıda, bugün bir televizyon kanalında Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal tarafından yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin de geçen yıl bedelli sermaye artırımına gittiği şeklinde bir ifadenin yer aldığı belirtilerek, ''Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar tebliği, haber ve söylentilerin doğrulanması başlıklı madde 18 gereğince; şirketimizin 2004 yılında gerçekleşen pay halka arzından bu yana sermayesinin aynı olduğunu (25.000.000 TL), geçen yıl bedelli sermaye artırımına gidildiği şeklindeki açıklamanın doğru olmadığını, şirketimizin geçmişte bu yönde SPK'ya herhangi bir müracaatının olmadığını ve bugün itibariyle mevcut plan ve programlarımızda da bedelli sermaye artışı yer almadığını yatırımcılarımızın bilgisine sunarız'' denildi.