Fenerbahçe’den Alex’e şok teklif!

Fenerbahçe’nin gündeminden inmeyen Alex de Souza krizi yeni bir boyut kazanıyor. Sarı lacivertli yönetim, yeni sözleşme isteyen oyuncuya sezon sonuna kadar takımda kalıp jübilesini Şükrü Saracoğlu’nda yapması için teklif götürecek. Başkan Aziz Yıldırım’ın bugün bu kararı açıklaması bekleniyor.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ile girdiği polemikten bir türlü çıkamayan Alex’in arkasındaki taraftar sevgisi ve desteği nedeniyle gönderilmesi son ihtimal olarak belirirken, efsane olan yıldız oyuncu için böyle bir formül geliştirildi. Alex’in bu sezon sonuna kadar sorun çıkarmadan takımda kalmasına sıcak bakan Fenerbahçe Yönetimi, Brezilyalı oyuncuya sezon bitimi görkemli bir tören hazırlayıp, O’nu tarihe geçirmeyi planlıyor.

Böylece bir türlü giderilmeyen Kocaman-Alex krizine de çözüm bulacak olan Fenerbahçe Yönetimi’nin önündeki tek engel, Brezilyalı oyuncunun futbola en az iki sezon daha devam etmek istemesi.

Kaynak: Yusuf Kobal / Milliyet