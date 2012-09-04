Fenerbahçe’de Ziegler sürprizi!

Fenerbahçe’de Reto Ziegler sürprizi yaşanıyor. Geçen sezon Sarı-Lacivertli takımda kiralık olarak oynayan ancak Hasan Ali Kaldırım’ın transferi sonrasında transferinden vazgeçilen İsviçreli futbolcu konusunda dün ilginç gelişmeler oldu.





Teknik direktör Aykut Kocaman dün yıldız futbolcu ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bu konuşmada da ikili arasında anlaşma sağlanmış. Yönetimle konuşan Kocaman’ın, “Sol bekte sıkıntımız var. Ziegler bize uygun bir isim. Adını UEFA’ya bildirmesek bile bizimle birlikte olmasında fayda var. Ayrıca maliyeti de fazla değil” dediği öğrenildi. Bu gelişmeler üzerine yönetimin de Juventus ile temasa geçtiği ve bugün Ziegler konusunda gelişmelerin olabileceği öğrenildi.





Kaynak: Habertürk