Fenerbahçe’de Sow sevinci

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu'nda 20 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Olympique Marsilya ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.





Spor Toto Süper Lig'de dün Mersin İdmanyurdu karşısında 2-1 kazanan Sarı-Lacivertli ekip ara vermeden, Avrupa kupası mücadelesi için ilk çalışmasını yaptı.





Fenerahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü maçta ilk 11'de görev alan futbolculara yenileme programı uygulandığı, diğer oyuncuların ise pas çalışmaları ve dayanıklılık koşusu yapıp, çift kale maç oynadıkları bildirildi.





Sow takımla çalışmalara başladı





Senegal Milli Takımı'ndan sakat dönen forvet oyuncusu Moussa Sow, tedavisinin ardından takımla çalışmalara başladı.





Milli takımda geçirdiği sakatlıkta sağ üst arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama oluşan Sow'un tedavi sürecinin ardından, takım çalışmasının tamamına katıldığı bildirildi.





Sakatlığı nedeniyle Mersin İdmanyurdu mücadelesinde görev alamayan Sow'un, Olympique Marsilya maçına hazır olması bekleniyor.





Mehmet Topal'da doku zedelenmesi





Sarı-lacivertli ekibin dünkü lig maçında sakatlanan Mehmet Topal'ın çekilen MR'ında, sol dizinde darbeye bağlı doku zedelenmesi ve kanama tespit edildiği belirtildi.





Mehmet Topal'ın tedavisine başlandığı, sakatlıkları bulunan diğer futbolcular Serdar Kesimal, Egemen Korkmaz ve Milos Krasic'in tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürdüğü kaydedildi.





Fenerbahçe, Olympique Marsilya maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.