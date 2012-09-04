Fenerbahçe’de sistem değişiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman bir süredir problem yaşadığı Alex de Souza’nın yer almadığı on biri ile çift forvetli sisteme geçiş geçmek için istediği ortamı yakaladı.
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Sarı-Lacivertli takımın teknik direktörü, Mersin İdman Yurdu ile Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynayacakları lig maçında yeni sisteme geçmeyi düşünüyor.
Yönetimden istediği yeni yabancı ön liberoya nihayet kavuşan Aykut Kocaman, orta alanda Mehmet Topal ve Raul Meireles’e birlikte forma verecek. Böylece hem savunma hem de orta alan ciddi biçimde rahatlayacak.
Meireles’in ofansif gücü nedeniyle Alex’e olan ihtiyacı ortadan kalkacak olan Kocaman, Kuyt ve Sow’u ikili forvet olarak kullanmayı planlıyor. Meireles’in, Alex’i aratmayacak bir performans ortaya koymasını bekleyen Sarı-Lacivertli hoca, kaptanı daha çok ikinci yarılarda kullanacak.