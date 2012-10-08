Fenerbahçe’de Samet’le ilgili flaş gelişme

Kanaltürk'de yayınlanan Futbolizm programının iddiasına göre Fenerbahçe'nin tercümanı Samet Güzel ile kulübün yolları Pazartesi günü ayrılıyor. İddialara göre Samet Güzel, Sabiha Gökçen Havalimanında yapılan açıklamalar sırasında Aziz Yıldırım sürekli dönerek 'Doğru mu Samet' sorularında sürekli kısık sesle konuşan ve suratı kızaran Samet'in kulüple bağlantısı kesiliyor.



Samet'in yakın çevresine Aziz Yıldırım'ın, Alex'in görüşme sırasında yüzüne bile bakmadığı 15 dakikalık gecikmenin doğru olduğu ancak herşeyin doğru aktarılmadığını söylediği belirtildi.



Sarı-lacivertli kulübün tercümanı Sambacı'nın veda yemeği istemediği yönünde çıkan haberlerin de doğru olmadığını tam tersine Alex'in başkandan veda yemeği istediği ancak Aziz Yıldırım'ın Alex'e tüm kapıları kapattığı ve veda yemeği yapmadığını söylediği anlatıldı. İşte bütün bu gelişmelerin ardından Samet Güzel ile bugün yolların ayrılacağı açıklandı.



İddialara göre Samet bu kararı Alex'in evinde aldı.