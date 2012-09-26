Fenerbahçe’de moral yemekleri

Fenerbahçeli futbolcular kötü gidişe dur demek için harekete geçti.

Sarı-Lacivertliler, "Birlikten kuvvet doğar" felsefesinden hareketle takımdaki negatif havayı dağıtmak için "Aile yemekleri" düzenleme kararı aldı. Bu yemeklerin ilkine Volkan-Zeynep Demirel çifti ev sahipliği yapacak. Sarı-Lacivertliler geçmiş yıllarda da bu tarz yemekleri Cem Yılmaz, Beyazıt Öztürk, Acun Ilıcalı gibi Fenerbahçe'nin ünlü taraftarlarıyla bir araya gelerek düzenliyordu.

Bu arada da taraftar da harekete geçti. Taraftar grupları, yarın saat 18.00'de Teknik Direktör Aykut Kocaman ve takıma destek amacıyla Samandıra 'ya ziyarette bulunacak ve antrenmanı izleyecekler.



