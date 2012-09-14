Fenerbahçe’de Mersin mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, 16 Eylül Pazar günü sahasında Mersin İdman Yurdu ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. Antrenmanın, dar alanda oynanan taktiksel ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.





(A) Milli Takım'ın Estonya ile oynadığı maçta görev alan Gökhan Gönül, Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım ile sağ arka adalesinde ağrıları olan Recep Niyaz'ın yardımcı antrenör İsmail Kartal yönetiminde hafif bir çalışma yaptıkları belirtildi.





Sarı-Lacivertli takım, Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.