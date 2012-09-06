Fenerbahçe’de Mersin İ.Y hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Mersin İdmanyurdu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 18.00'de başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Dayanıklılık koşusunun ardından, dar alanda yapılan çift kale maçla antrenman noktalandı.

Milli takımlarında bulunan oyuncular Mert Günok, Bekir İrtegün, Egemen Korkmaz, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Miroslav Stoch, Moussa Sow, Dirk Kuyt, Joseph Yobo ve Raul Meireles antrenmanda yer almadı.

Sakatlıkları bulunan oyuncular Milos Krasic, Serdar Kesimal ve Recep Niyaz, tedavi çalışmalarını tesislerde sürdürdü. Kalecilerle bir süre çalışan Volkan Demirel ise daha sonra, bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde, takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Sarı-Lacivertliler, Mersin İdmanyurdu maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.