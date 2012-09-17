Fenerbahçe’de Kuyt şoku!

Fenerbahçe'nin Spor Süper Lig'de Mersin İdmanyurdu ile yaptığı maçta sakatlanan Dirk Kuyt'ın, sağ arka alt adalesini saran zarda yırtık tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Göztepe Medical Park Hastanesi'nde MR'ı çekilen Hollandalı futbolcunun sağ arka alt adalesini saran zarda yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.
Kuyt, sakatlandığı için karşılaşmanın 62. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Hollandalı yıldız, Fenerbahçe'nin Marsilya ile oynayacağı kritik mücadele forma giyemeyecek.