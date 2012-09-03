Fenerbahçe’de kriz büyüyor

Fenerbahçe'de bir süredir teknik direktör Aykut Kocaman ile sorunlar yaşayan Alex de Souza, Sivasspor deplasmanında 3 maç sonra ilk 11'deki yerini aldı.





Karşılaşmanın ilk dakikalarında net bir fırsatı gole çeviremeyen Alex, 70. dakikada oyundan çıkarken yerini Miroslav Stoch'a bıraktı.





Teknik direktör Aykut Kocaman oyundan çıkan Brezilyalı oyuncuyu alkışlarken Alex de Souza hocasının bu hareketine karşılık vermedi. Kocaman oyuncusuna "Alex" seslenirken ise Brezilyalı oyuncu önüne bakarak yedek kulübesine gitti.





F.Bahçe'de oyundan çıkan bir başka futbolcu Mehmet Topuz ise kendisini tebrik eden Kocaman'a elini sıkarak karşılık verdi.





Kaynak: Vatan