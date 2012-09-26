Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, 29 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.





Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda oyuncuların, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıp, dar alanda çift kale maçla oynadıkları belirtildi.





Çalışmaya, Sarı-Lacivertli ekibin Trabzonspor ile yaptığı maçta görev alan futbolcular ile 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda bulunan Salih Uçan'ın katılmadığı, hafif ağrıları bulunmasından dolayı dünkü çalışmada tedbir amaçlı olarak ayrı çalıştırılan Dirk Kuyt'un ise takımdaki yerini aldığı aktarıldı.





Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği çalışmayla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.