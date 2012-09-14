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Fenerbahçe’de görülmemiş prim!

Fenerbahçe Yönetimi, Avrupa Ligi finali için 10 milyon Euro, kupanın kazanılması durumunda ise 15 milyon Euro prim dağıtacak. Yönetimin hedefi daha ilk maçtan futbolcuların zorlu maçlara kontsantre olmasını sağlamak.

14 Eylül 2012 Cuma 08:30
Fenerbahçe’de görülmemiş prim!
Fenerbahçe Yönetimi, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı başaramayıp, camiayı bir kez daha düş kırıklığına uğratan futbol takımının Avrupa Ligi’ne odaklanması için astronomik bir primi gözden çıkardı.

Sarı-Lacivertli yönetim, futbolculara finale çıkmaları halinde 10 milyon Euro, Avrupa Şampiyonu olunduğu takdirde ise 15 milyon Euro prim dağıtmayı planlıyor. Son dönemlede gelen ağır eleştiriler üzerine Başkan Aziz Yıldırım’ın önderliğinde uluslararası başarı için kolları sıvayan Fenerbahçe Yönetimi, futbol takımının son yılların en iyi kadrosuna sahip olduğunu, bu kadronun Avrupa Ligi’nde final oynamaması için hiçbir nedenin bulunmadığını düşünüyor.

Yıldırım önerdi

Başkan Aziz Yıldırım’ın önerisi ile futbolcuları teşvik etmek ve önümüzdeki hafta başlayacak olan Avrupa Ligi maçlarına başından itibaren asılmak için prim kozunu öne sürerek takımı heveslendirmek isteyen yönetim, daha ilk maçtan herkesin bu yola inanç koyması adına böyle bir yöntemi benimsedi.

Kaynak: Milliyet
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