Fenerbahçe’de görülmemiş prim!

Fenerbahçe Yönetimi, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı başaramayıp, camiayı bir kez daha düş kırıklığına uğratan futbol takımının Avrupa Ligi’ne odaklanması için astronomik bir primi gözden çıkardı.





Sarı-Lacivertli yönetim, futbolculara finale çıkmaları halinde 10 milyon Euro, Avrupa Şampiyonu olunduğu takdirde ise 15 milyon Euro prim dağıtmayı planlıyor. Son dönemlede gelen ağır eleştiriler üzerine Başkan Aziz Yıldırım’ın önderliğinde uluslararası başarı için kolları sıvayan Fenerbahçe Yönetimi, futbol takımının son yılların en iyi kadrosuna sahip olduğunu, bu kadronun Avrupa Ligi’nde final oynamaması için hiçbir nedenin bulunmadığını düşünüyor.





Yıldırım önerdi





Başkan Aziz Yıldırım’ın önerisi ile futbolcuları teşvik etmek ve önümüzdeki hafta başlayacak olan Avrupa Ligi maçlarına başından itibaren asılmak için prim kozunu öne sürerek takımı heveslendirmek isteyen yönetim, daha ilk maçtan herkesin bu yola inanç koyması adına böyle bir yöntemi benimsedi.





Kaynak: Milliyet