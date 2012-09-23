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Fenerbahçe’de golcü harekatı

Saracoğlu'nda attığı golle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi dışına iten Spartak Moskova'nın golcüsü, Fenerbahçe'nin gündeminde.

23 Eylül 2012 Pazar 09:10
Fenerbahçe’de golcü harekatı
Geride kalan maçlarda gol yollarında istediğini alamayan Fenerbahçe’de teknik ekip ve yönetim harekete geçti. Sarı-Lacivertliler ara transfer döneminde forvet hattını maliyeti çok yüksek olmayan bir futbolcuyla takviye etmeyi hedefliyor. Yöneticilerin, Saracoğlu’nda attığı golle, Fenerbahvçe’yi Şampiyonlar Ligi’nin dışına iten Spartak Moskova’nın 26 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Ari için şimdiden görüşmelere başladığı bildirildi. Bu arada bu futbolcunun yaz döneminde de Aykut Kocaman’ın yönetime sunduğu transfer listesinde yer aldığı, ancak Dirk Kuyt’ın takıma kazandırılması nedeniyle, Ari hamlesinin rafa kaldırıldığı öğrenildi. Ari’nin menaceri Denis Galushko da Rusya basınına yaptığı açıklamayla Fenerbahçe’nin bu girişimini doğruladı. Galushko, “Fenerbahçe geçtiğimz yaz bize çok ilginç, nakit olmak kaydıyla 6 milyon Euro’luk bir teklif yaptı. Ancak bu transfer gerçekleşmedi. Ocak ayında yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyorlar” açıklamasını yaptı. 

Haziran’da serbest 

Öte yandan Ari’nin Spartak Moskova ile olan sözleşmesinin 2013 yılının Haziran ayında sona erecek olması nedeniyle, Rus ekibi yönetiminin bu oyuncuyu satmaya sıcak baktığı ifade edildi. Oyuncunun ocak ayındaki bonservis maliyetinin ise 3-4 milyon Euro dolaylarında seyredeceği belirtildi.
 
Kaynak: Fanatik 
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