Fenerbahçe cezalı maçlarda zorlanmıyor

Spor Toto Süper Lig'de seyircisiz oynama cezası nedeniyle yarın sadece kadınlar ve çocukların izleyeceği maçta Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, cezanın bu şekilde uygulandığı son 5 maçı da kazandı.





Sarı-Lacivertliler, Bordo-Mavili ekibe karşı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçen sezon başlattığı uygulamada, Kadıköy'de 7'nci kez kadınlar ve çocukların bulunacağı tribünlere karşı maç oynayacak.





Uygulamanın yapıldığı ilk maçta geçen sezon Manisaspor ile 1-1 berabere kalan Sarı-Lacivertli ekip, daha sonraki 5 maçından da galibiyetlerle ayrıldı.





Kadınlar ve çocukların izlediği 6 maçta rakip fileleri toplam 14 kez havalandıran sarı-lacivertli ekip, kalesinde sadece 4 gole izin verdi.





Fenerbahçe, geçen sezondan kalan cezası nedeniyle bu sezon 7. hafta Beşiktaş ve 9. hafta Medical Park Antalyaspor maçlarını da kadınlar ve çocuklara karşı oynayacak.