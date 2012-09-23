Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Fenerbahçe cezalı maçlarda zorlanmıyor

Fenerbahçe, bugüne dek cezalı olduğu 16 maçın 12'sini kazanırken, 1 mağlubiyet 3 de beraberlik aldı.

23 Eylül 2012 Pazar 11:35
Fenerbahçe cezalı maçlarda zorlanmıyor
Spor Toto Süper Lig'de seyircisiz oynama cezası nedeniyle yarın sadece kadınlar ve çocukların izleyeceği maçta Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, cezanın bu şekilde uygulandığı son 5 maçı da kazandı. 

Sarı-Lacivertliler, Bordo-Mavili ekibe karşı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçen sezon başlattığı uygulamada, Kadıköy'de 7'nci kez kadınlar ve çocukların bulunacağı tribünlere karşı maç oynayacak.

Uygulamanın yapıldığı ilk maçta geçen sezon Manisaspor ile 1-1 berabere kalan Sarı-Lacivertli ekip, daha sonraki 5 maçından da galibiyetlerle ayrıldı.

Kadınlar ve çocukların izlediği 6 maçta rakip fileleri toplam 14 kez havalandıran sarı-lacivertli ekip, kalesinde sadece 4 gole izin verdi.

Fenerbahçe, geçen sezondan kalan cezası nedeniyle bu sezon 7. hafta Beşiktaş ve 9. hafta Medical Park Antalyaspor maçlarını da kadınlar ve çocuklara karşı oynayacak.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim