Fenerbahçe, Cagliari Turnuvası’nda

Yeni sezon hazırlıklarını İtalya'da sürdüren Fenerbahçe Ülker Erkek Basketbol Takımı, Cagliari Turnuvası'nda Dinamo Sassari ve CSKA Moskova ile mücadele edecek.





Sardunya Adası'ndaki turnuvada Sarı-Lacivertliler'in, İtalya'nın Dinamo Sassari takımıyla yarın (14 Eylül) yapacağı karşılaşma TSİ 20.45'te başlayacak.





Turnuvadaki ikinci maçında 15 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.45'te Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe Ülker, aynı gün akşam saatlerinde Rus ekibiyle birlikte aynı özel uçakla Türkiye dönecek.





Sarı-Lacivertliler, 16 Eylül Pazar günü Ülker Sports Arena'da CSKA Moskova ile Mirsad Türkcan'ın jübile maçında bir kez daha karşılaşacak.





Fenerbahçe Ülker, İtalya'daki ilk hazırlık maçında Virtus Roma'yı 82-74 yenmiş, ikinci maçında ise Montepaschi Siena'ya 89-61 mağlup olmuştu.



