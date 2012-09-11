Fenerbahçe basına kapalı çalıştı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların, 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.





Daha sonra 2 grup halinde yapılan ayak tenisi maçıyla devam eden antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.





Milli takımlarda bulunan Mert Günok, Bekir İrtegün, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Özgür Çek, Miroslav Stoch, Dirk Kuyt, Joseph Yobo ve Raul Meireles'in antrenmanda yer almadığı belirtildi.





Sakatlıkları bulunan Milos Krasic, Serdar Kesimal, Egemen Korkmaz ve Moussa Sow'un tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı olarak tesislerde sürdürdüğü ifade edildi.





Sarı-Lacivertli takım, Mersin İdmanyurdu maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.