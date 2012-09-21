Fenerbahçe ara vermedi

Dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile 2-2 berabere kalarak büyük bir şok yaşayan Sarı-Lacivertli takım, Trabzonspor maçına yönelik ilk çalışmasını yaptı.





Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan idmanda dün gece ilk onbirde forma giyen oyuncular rejenerasyonla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç yaptı.





Öte yandan Sarı-Lacivertli takımda sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Egemen Korkmaz'ın da takımla birlikte çalışmalara başladığı belirtildi. Fenerbahçe'de sakatlıları süren Serdar ve Kuty'un ise tedavilerine devam edildi. Yarını izinli geçirecek futbolcular, pazar akşamı yapacağı çalışmanın ardından kampa girecek.