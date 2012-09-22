Fenerbahçe, Almanlar’a diş geçiremedi

Yeni sezon hazırlıklarını Polonya'da sürdüren Fenerbahçe Grundig Erkek Voleybol Takımı, Jan Strzelczyk Memorial Turnuvası'ndaki ilk maçında Alman ekibi Generali Unterhaching'e 3-1 yenildi.





Polonya 1. Lig ekiplerinden Asseco Resovia Rzeszow'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Generali Unterhaching'le karşı karşıya gelen sarı-lacivertli ekip, ilk seti 25-23 kazanmasına karşın, diğer setleri 26-28, 23-25 ve 19-25 yitirerek mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.





Fenerbahçe Grundig, turnuvadaki ikinci maçını yarın Polonya ekibi Jastrzebski Wegiel ile oynayacak.