Fenerbahçe 7 dedi

Daha önce seyircisiz oynama cezasının bu şekilde uygulandığı ligde 5, Türkiye Kupası'nda da 1 maç olmak üzere toplam 6 karşılaşmada sadece kadın ve çocuklara karşı oynayan Sarı-Lacivertlileri, zorlu Trabzonspor maçında da kadın ve çocuk taraftarlar destekledi.





Kadın ve çocuk taraftarlar bundan önceki maçlara olduğu gibi yine maça büyük ilgi gösterdiyse de tribünlerin tamamı dolmadı.

Fenerbahçe'nin 7. haftada Beşiktaş ve 9. haftada Antalyaspor ile oynayacağı maçlar da sadece kadın ve çocuklar önünde oynanacak.