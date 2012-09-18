Fenerbahçe 5 eksikle çalıştı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu'nda 20 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Olympique Marsilya ile yapacağı maçın hazırlıkları sürdürdü.





Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından şut ve kanat organizasyonları çalıştığı bildirildi.





Mersin İdmanyurdu maçında ilk 11'de forma giyen oyuncuların ise üst sahada antrenör İsmail Kartal yönetiminde aktif dinlenmeye yönelik çalışma yaptıkları kaydedildi.





Sakatlıkları bulunan Mehmet Topal, Serdar Kesimal, Egemen Korkmaz, Milos Krasic ve Dirk Kuyt'ın tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürdüğü belirtildi.





Fenerbahçe, Olympique Marsilya maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Saat 17.30'da başlayacak antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.





Bu arada, futbolculardan Stoch ve Hasan Ali Kaldırım, 600 bininci Fenercell kullanıcısı İbrahim Topçu ile yemekte bir araya geldi.