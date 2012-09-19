Fenerbahçe 3 puanla başlamak istiyor

UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu'nda yarın Fransa'nın Olympique Marsilya takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, grup maçlarına 3 puanla başlamak istiyor.





Rakibini Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda konuk edecek Sarı-Lacivertli ekip, seyircisi önünde çıkacağı mücadelede galibiyeti hedefliyor.





Hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak Fenerbahçe'de, Olympique Marsilya maçı öncesi sakat futbolcuların çokluğu teknik heyeti düşündürüyor.





Spor Toto Süper Lig'de Mersin İdman Yurdu ile yapılan maçta sakatlanan Mehmet Topal ve Dirk Kuyt'ın yanı sıra, Egemen Korkmaz, Milos Krasic ve Serdar Kesimal dünkü antrenmanda tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdürmüştü. Mehmet Topal'ın durumuna yarın yapılacak kontrollerden sonra karar verileceği öğrenilirken, sakatlığı bulunan diğer futbolcuların yarınki maçta görev almaması bekleniyor.





Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Hırvat hakem Ivan Bebek yönetecek. Bebek'in yardımcılıklarını Tomislav Petrovic ve Miro Grgic yapacak.



