Fenerbahçe 2 eksikle çalıştı

Fenerbahçe, Gaziantepspor ile 25 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynayacağı Spor Toto Süper Lig 2. hafta maçının hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Sarı-Lacivertli futbolcuların, dar alanda pas organizasyonları ve taktik ağırlıklı varyasyon çalışması yaptıkları bildirildi.
Antrenmanın çift kale maçla noktalandığı ve sakatlıkları bulunan kaleci Volkan Demirel ile Serdar Kesimal'ın tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.
Fenerbahçe, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını, yarın akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.