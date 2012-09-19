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Fenerbahçe 173.sınavında

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Marsilya maçıyla Avrupa arenasındaki 173. maçına çıkacak.

19 Eylül 2012 Çarşamba 12:00
Fenerbahçe 173.sınavında
UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu'ndaki ilk maçında yarın (20 Eylül) Fransa'nın Olympique Marsilya takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa arenasında 173. maçına çıkacak.

Kupalarda bugüne dek 172 maç yapan Sarı-Lacivertli takım, 58 kez kazanırken, 32 maçta berabere kaldı, 82 mücadelede ise yenildi.

Avrupa kupası maçlarında rakip fileleri 215 kez havalandıran ''Sarı Kanaryalar'', kalesinde ise 275 gol gördü.

Sarı-Lacivertliler, Avrupa kupaları tarihinde bugüne dek UEFA Kupası'nda 54, UEFA Avrupa Ligi'nde 14, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 33, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 22, Şampiyonlar Ligi'nde 40 ve Kupa Galipleri Kupası'nda da 9 karşılaşmaya çıktı.

Avrupa kupaları performans tablosu

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında çıktığı 172 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon                                       O    G    B    M    A    Y

UEFA Kupası                                      54   18   10   26   72   91

UEFA Avrupa Ligi                                14    7    4    3   21   12

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası   33    9    4   20   30   70

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme    22   10    7    5   39   21

UEFA Şampiyonlar Ligi                      40   11    6   23   42   70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası             9    3    1    5   11   11

Toplam                                             172   58   32   82  215  275
 
 
 
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