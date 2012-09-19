Fenerbahçe 173.sınavında

UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu'ndaki ilk maçında yarın (20 Eylül) Fransa'nın Olympique Marsilya takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa arenasında 173. maçına çıkacak.
Kupalarda bugüne dek 172 maç yapan Sarı-Lacivertli takım, 58 kez kazanırken, 32 maçta berabere kaldı, 82 mücadelede ise yenildi.
Avrupa kupası maçlarında rakip fileleri 215 kez havalandıran ''Sarı Kanaryalar'', kalesinde ise 275 gol gördü.
Sarı-Lacivertliler, Avrupa kupaları tarihinde bugüne dek UEFA Kupası'nda 54, UEFA Avrupa Ligi'nde 14, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 33, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 22, Şampiyonlar Ligi'nde 40 ve Kupa Galipleri Kupası'nda da 9 karşılaşmaya çıktı.
Avrupa kupaları performans tablosu
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında çıktığı 172 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:
Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 14 7 4 3 21 12
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 22 10 7 5 39 21
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
Toplam 172 58 32 82 215 275