Fenerbahçe 169. randevuya çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yarın Romanya'nın Vaslui takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 169. maçına çıkacak.





Avrupa arenasında bugüne dek 168 maça çıkan Sarı-Lacivertli ekip 57 galibiyet elde ederken, 30 beraberlik, 81 de yenilgi aldı.





Rakip fileleri toplam 208 kez havalandıran ''Sarı Kanaryalar'', kendi kalesinde ise 270 gol gördü.





Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında çıktığı 168 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:





Organizasyon O G B M A Y





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UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91





UEFA Avrupa Ligi 14 7 4 3 21 12





Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70





Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 18 9 5 4 32 16





Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70





Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11





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Toplam 168 57 30 81 208 270





Şampiyonlar Ligi elemelerinde 19. maç





Fenerbahçe, Vaslui ile yapacağı maçta UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 19. maça çıkacak.





Elemelerde bugüne dek yaptığı 18 maçın 9'unu kazanan Sarı-Lacivertli ekip 5 maçta berabere kalırken, 4 kez de yenildi. Rakip filelere toplam 32 gol atan Fenerbahçe, kendi kalesinde 16 gol gördü.