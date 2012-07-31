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Fenerbahçe 169. randevuya çıkıyor

Fenerbahçe, yarın akşam Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Vaslui ile yapacağı maçla birlikte Avrupa kupalarında 169. maçına çıkacak.

31 Temmuz 2012 Salı 12:05
Fenerbahçe 169. randevuya çıkıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yarın Romanya'nın Vaslui takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 169. maçına çıkacak.

Avrupa arenasında bugüne dek 168 maça çıkan Sarı-Lacivertli ekip 57 galibiyet elde ederken, 30 beraberlik, 81 de yenilgi aldı.

Rakip fileleri toplam 208 kez havalandıran ''Sarı Kanaryalar'', kendi kalesinde ise 270 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında çıktığı 168 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon                O     G    B     M     A     Y

-----------------------------------------------------------

UEFA Kupası                54    18   10    26    72    91

UEFA Avrupa Ligi           14     7    4     3    21    12

Şampiyon Kulüpler Kupası   33     9    4    20    30    70

Şampiyonlar Ligi Ön Eleme  18     9    5     4    32    16

Şampiyonlar Ligi           40    11    6    23    42    70

Kupa Galipleri Kupası       9     3    1     5    11    11

-----------------------------------------------------------

Toplam                    168    57   30    81   208   270

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 19. maç

Fenerbahçe, Vaslui ile yapacağı maçta UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 19. maça çıkacak.

Elemelerde bugüne dek yaptığı 18 maçın 9'unu kazanan Sarı-Lacivertli ekip 5 maçta berabere kalırken, 4 kez de yenildi. Rakip filelere toplam 32 gol atan Fenerbahçe, kendi kalesinde 16 gol gördü.
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