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Fener 'Gönül'den oynadı!

Şükrü Saracoğlu Stadı’nda Beşiktaş’ı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde iki maçlık aradan sonra galibiyet elde etti. Sow’un rövaşatası perdeyi açarken, Gökhan Gönül’ün golleri maçın skorunu ilan etti. Beşiktaş’ın galibiyet hasreti ise devam etti.

07 Ekim 2012 Pazar 20:40
Fener 'Gönül'den oynadı!

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertli takımın cezası nedeniyle kadın ve çocukların izlediği mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetti.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Moussa Sow'un rövaşata golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 40'da Gökhan Gönül'le farkı ikiye çıkardı. İlk yarı bu skorla sona ererken, 59'da Gökhan Gönül bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu ilan etti. Beşiktaş'ta Veli, 58. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalırken, 79'da Krasic direğe takıldı.

Trabzonspor beraberliğinin ardından Kasımpaşa'ya kaybeden Fenerbahçe, 3-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle ligdeki kötü gidişine dur dedi. Üçüncü galibiyetini elde eden Sarı-Lacivertli ekip puanını 12'ye yükseltti. Beşiktaş'ın ise düşüşü devam ediyor. Gaziantepspor ve Sivasspor yenilgilerinin ardından Fenerbahçe'ye de boyun eğen Beşiktaş üst üste 3. mağlubiyetini aldı. 7 haftada 13 puan kaybeden Beşiktaş, haftayı 8 puanla kapattı.

Fenerbahçe karşılaşmaya Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Yobo, Egemen Korkmaz, Hasan Ali Kaldırım, Kuyt, Cristian, Meireles, Mehmet Topal, Caner Erkin ve Sow ilk 11'iyle mücadele ederken, Beşiktaş da McGregor, Hilbert, İbrahim Toraman, Sivok, Escude, Olcay Şahan, Necip Uysal, Veli Kavlak, Fernandes, Uğur Boral ve Almeida ile sahaya çıktı.

Sarı-Lacivertli takım Alex'in ayrılmasının ardından Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ilk derbisine çıktı. Fenerbahçe'nin başlama vuruşuyla Kadıköy'deki dev mücadele başladı. İki takım karşılıklı pozisyonlar üretirken, 8. dakikada Fenerbahçe, kaleyi Baroni ile tutturdu ama yerden giden topu kaleci McGregor rahatlıkla kontrol etti.

Dakikalar 13'ü gösterirken Fenerbahçe skorda üstünlüğü eline geçirdi. Gökhan Gönül'ün ortasında arka direğe gelen topu Caner kafasıyla Sow'a indirdi. Sow'un rövaşatasında top kalecinin uzanamayacağı köşeye gitti.

Golden sonra Uğur ile rakip kalede pozisyon bulan Beşiktaş, skoru değiştirecek golü bulamazken, dakikalar 19'u gösterirken Siyah-Beyazlı ekip Veli'nin sert şutunda gole çok yaklaştı ama kaleci Volkan topu aynı güzellikle çıkardı.

21. dakikada Uğur Boral hakeme itirazdan dolayı sarı kart görürken, Fenerbahçe'den de Hasan Ali Kaldırım Fernandes'e yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartı gören isim oldu.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Fenerbahçe farkı ikiye yükselten golü kaydetti. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Kuyt'la yaptığı verkaçta topla birlikte ceza alanına giren Gökhan Gönül'ün sert vuruşunda top bir kez daha filelerle buluştu ve skor 2-0'a geldi.

Golden sonra Fernandes'in serbest vuruşunda Almeida'nın kafa vuruşunda top direğin yanında dışarı çıkarken, dakikalar 44'ü gösterirken Egemen, Necip'e yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

54. dakikada Veli ile girdiği ikili mücadelede Mehmet Topal kısa bir sakatlık geçirdi. Tedavisi saha dışında yapılan Topal karşılaşmaya devam etti.

Dakikalar 58'i gösterdiğinde Beşiktaş 10 kişi kaldı. Yaklaşık 6 dakika sonra Baroni'ye yaptığı faulun ardından sarı kart gören Veli, yine Baroni'yi faulle durdurdu ve karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya, genç oyuncuya ikinci sarı kartını göstererek oyun dışı bıraktı.

Bu faulden doğan serbest vuruşu Fenerbahçe, ceza alanının sol çaprazından kullandı. Tehlikeli bir noktadan kullanılan serbest vuruşta, Caner'in sert vuruşunda top savunmaya çarptı, topu iyi takip eden Gökhan Gönül'ün vuruşunda top ağlarla buluştu.

61'de Fernandes'in ortasında Almeida'nın kafa vuruşunda top kaleci Volkan'da kaldı. Bu pozisyonun hemen ardından sakatlanan Necip'in tedavisi saha kenarında yapılırken, Siyah-Beyazlı takım mücadeleye kısa bir süre 9 kişi devam etti. Oyuna devam edemeyen Necip yerini Hasan Türk'e bıraktı.

Fenerbahçe, oyuna sonradan giren Krasic ile 4. gole çok yaklaştı. Kaleyi karşısına alır-almaz sert bir şut çeken Krasic'in vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

Bu pozisyonun ardından Beşiktaş tehlikeli geldi. Hasan Türk'ün uzaklardan sert şutunda kaleci Volkan Demirel topu son anda kornere çeldi.

Kalan dakikalarda skor değişmezken, Fenerbahçe, Beşiktaş engelini 3 golle aştı ve 3 puanın sahibi oldu.

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