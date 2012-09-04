Federer maç yapmadan çeyrek finalde

ABD'nin New York kentindeki USTA Tenis Merkezi Kortları'nda yapılan turnuvada, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, 4. tur maçında 23 numaralı seribaşı ABD'li Mardy Fish ile eşleşti. Fish, sağlık sorunları nedeniyle maça çıkmayınca Federer, maç yapmadan çeyrek finale yükselmiş oldu.
Tek erkeklerde ayrıca 6 numaralı seribaşı Çek Tomas Berdych, 11 numaralı seribaşı İspanyol Nicolas Almagro'yu 7-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek tur atladı.
Tek bayanlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, Çek Cumhuriyeti'nden Andrea Hlavackova'yı 6-0 ve 6-0 biten iki set sonunda 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
12 numaralı seribaşı Sırp Ana Ivanovic, Bulgar rakibi Tsvetana Pironkova'yı 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
10 numaralı seribaşı İtalyan Sara Errani, 6 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber'i 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek tur atladı.
Turnuvaya tek bayanlarda çeyrek final, tek erkeklerde ise 4. tur maçlarıyla devam edilecek.