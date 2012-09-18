Federasyon seçimleri artık daha özgür

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2012 Londra Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın ardından 52 federasyonda yapılacak seçimlerde, 22 yıllık seçim tarihinde ilk kez ''gizli oy, açık tasnif'' kuralının uygulanacağı belirtildi.





Açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın, seçimlerde Spor Genel Müdürlüğü'ne ait oyların belirleyici olması gerekçesiyle sandık kuralını değiştirdiği bildirildi. Kurala göre delegeler alfabetik sıraya göre oy kullanacak. Yeni uygulamayla, hangi sandıkta ne oy kullanıldığının tespit edilememesinin yanı sıra, Spor Genel Müdürlüğü'nün seçimlerdeki tavrının da belli olmaması hedefleniyor.





Spor Genel Müdürlüğü tarafından federasyonlara gönderilen genelgede şu ifadelere yer verildi:





''Federasyonlarca yapılacak olan genel kurullarda oy kullanılacak sandıklarda delegelerin isimlerinin alfabetik sıraya göre yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Genel Müdürlük ve federasyon resmi sitelerinde yayımlanacak olan delege isimlerinin, Genel Müdürlük (Spor Genel Müdürlüğü) delegeleri de dahil olmak üzere alfabetik sıraya göre yapılmasını ve bu konuya hassasiyet gösterilmesi hususunda gereğini rica ederiz.''