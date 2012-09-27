Federasyon Kupası maçları tamamlandı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Federasyon Kupası grup eleme maçları tamamlandı.





2. Lig takımlarının katıldığı turnuvanın 3. gününde Atatürk Spor Salonu'nda (G) Grubu'nda oynanan günün ilk maçında Pi Koleji, Vestel'i 86-77 yendi. Finalde oynayacak takımın belli olacağı günün ikinci maçı ise Selçuk Üniversitesi ile Darüşşafaka arasında oynandı. Karşılaşmayı 72-63 kazanan Selçuk Üniversitesi, daha önce (H) Grubu'na lider bitirmeyi garantileyen Bandırma Kırmızı'nın finalde rakibi oldu.





Federasyon Kupası'nda şampiyonluk maçı, 29 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te Atatürk Spor Salonu'nda Bandırma Kırmızı ile Selçuk Üniversitesi arasında oynanacak.